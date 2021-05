Detenuto evaso dal carcere di Capanne a Perugia .

Un detenuto italiano di circa 40 anni è evaso nel primo pomeriggio dal carcere di Capanne a Perugia, subito scattate le ricerche da parte della polizia penitenziaria e delle Forze dell’ordine Ordine in tutta la zona ma del detenuto ancora nessuna traccia.Sono in corso i rilievi per stabilire la dinamica dell’evasione .