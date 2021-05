Decreto sostegni, Polizia penitenziaria , gli emendamenti approvati

Senato della Repubblica

In sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e

agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,

connesse all’emergenza da COVID-19 (2144) alleghiamo gli emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

35.0.12 (testo 2) Le Commissioni riunite



Dopo l’articolo, è inserito il seguente:



«Art. 35-bis.



(Divise antisommossa polizia penitenziaria)

Al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito

carcerario è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l’anno2021 da destinare all’acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio di incolumità. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall’articolo 41 della presente legge».

