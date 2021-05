Iniziative urgenti per la nomina definitiva del nuovo direttore della casa circondariale di …

Camera dei Deputati seduta del 5 maggio, interrogazioni a risposta scritta dell’Onorevole RUFFINO rivolta al Ministro della giustizia

Interrogazioni a risposta scritta: RUFFINO. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: la casa circondariale « Lorusso e Cotugno » conta una popolazione carceraria, al 27 aprile 2021, di 1343 detenuti, che corrisponde ad oltre il 30 per cento delle persone detenute nelle carceri della regione Piemonte; in seguito ai noti fatti che hanno portato alla rimozione, nel mese di luglio 2020, del direttore titolare, la responsabilità della casa circondariale è attualmente attribuita, in via provvisoria e con, funzioni di reggente, alla dottoressa Rosalia Marino, che riveste altresì l’incarico di direttrice del carcere di Novara; dall’inizio della pandemia, 146 agenti di servizio presso casa circondariale « Lorusso e Cotugno » e 214 detenuti sono risultati positivi al Covid-19; solo circa la metà degli agenti e del personale amministrativo della casa circondariale ha ricevuto la prima dose del vaccino. Risulta all’interrogante che a nessuno sia stato ancora somministrato il richiamo, garante dei diritti dei detenuti sottolinea la necessità, nell’attuale contesto storico segnato dalla pandemia, che l’incarico di direttore della casa circondariale « Lorusso e Cotugno » venga attribuito a titolo definitivo ed esclusivo, al fine di raffor zarne l’azione ed affrontare con la necessaria attenzione le problematiche specifiche di una struttura senz’altro molto complessa –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica relativa alla reggenza della casa circondariale « Lorusso e Cotugno » di Torino –:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative affinché si giunga in tempi brevi alla nomina definitiva del nuovo direttore della casa circondariale « Lorusso e Cotugno » di Torino. (4-09188)