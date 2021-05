Il foggiano Di Mola nuovo comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Larino



Prima di giungere alla Casa circondariale molisana, Luca Di Mola ha diretto gli agenti del penitenziario di Pesaro e quelli presso gli istituti di Bolzano e Foggia

Prende il posto di Francesco Maiorano che lascia il reparto dopo 9 anni per assumere l’incarico di Comandante del corpo nel carcere di Campobasso. “Prima della pandemia il carcere di Larino, in termini percentuali, era il piu’ sovraffollato d’Italia – ha sottolineato Maiorano -, con un tasso di oltre il 220%. L’attivita’ di polizia giudiziaria e’ stata particolarmente intensa, in particolare nel contrasto al traffico di droga”. (ilmattinodifoggia)