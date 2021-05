Covid: in carceri Puglia 107 positivi, a Foggia 69 casi

Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornato al 3 maggio

FOGGIA – Scende ancora il numero complessivo dei contagi nelle carceri pugliesi, ma peggiora la situazione nel penitenziario di Foggia. In totale nelle sei carceri di Altamura, Bari, Foggia, Lecce, San Severo e Taranto, i positivi al Covid tra detenuti, agenti di Polizia penitenziaria e personale amministrativo sono 107 (13 in meno rispetto alla settimana precedente), 77 dei quali detenuti. Il dato è contenuto nel report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornato al 3 maggio. A Foggia c’è il focolaio più esteso, con 69 contagi complessivi, dei quali 11 poliziotti e 58 detenuti (13 in più in sette giorni), 4 dei quali ricoverati in ospedale. Migliora la situazione nelle altre carceri pugliesi: a Bari i positivi sono 18 (13 detenuti, 3 agenti e 2 amministrativi), a Lecce 10 (2 detenuti, 6 poliziotti e 2 amministrativi), a Taranto 5 (2 detenuti, 1 poliziotto e 2 amministrativi), ad Altamura i contagi sono 4 (un detenuto, due agenti e un amministrativo), a San Severo è ancora positivo solo un detenuto ricoverato in ospedale. (lagazzettadelmezzogiorno)