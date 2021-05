Senato, interrogazione del Senatore ROMEO , rivolta al Ministro della giustizia su quali misure urgenti intenda intraprendere per ripristinare una condizione di ordine e sicurezza all’interno del carcere di Monza, al fine di garantire la dovuta sicurezza sul posto di lavoro agli agenti

ROMEO – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nell’ultimo anno le condizioni in cui sono costretti a lavorare gli agenti della Polizia penitenziaria nel carcere di Monza sono diventate intollerabili,peggiorate con la crisi sanitaria, che ha colpito il nostro Paese e che ha inevitabilmente comportato carichi di lavoro maggiori, un aumentato livello di stress e un atteggiamento ancora più ostile da parte dei detenuti;all’interno della struttura penitenziaria in questione, nell’ultimo anno si sono registrate con troppa frequenza aggressioni contro la Polizia, tanto che14 agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche per danni subiti dai detenuti;gli agenti lamentano una scarsa attenzione ai loro bisogni, in primo luogo, alla loro incolumità e chiedono esemplari provvedimenti disciplinari nei confronti degli aggressori ed efficaci misure preventive tese a scongiurare il verificarsi di ulteriori episodi di violenza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e quali misure urgenti intenda intraprendere per ripristinare una condizione di ordine e sicurezza all’interno del carcere di Monza, al fine di garantire la dovuta sicurezza sul posto di lavoro agli agenti della Polizia penitenziaria, intervenendo in primo luogo con azioni tese a prevenire ed arginare eventuali insubordinazioni e tentativi di violenza da parte dei detenuti. (4-05379)