Convenzione tra DAP e BANCO BPM S.P.A – anticipo del tfs.

Convenzione con il Banco BPM per l’anticipo del trattamento di fine servizio TFS a favore del personale del Dipartimento Amministrazione penitenziaria IN QUIESCENZA.. Eventuali chiarimenti – non disciplinati nell’accordo – possono essere richiesti direttamente alle filiali del gruppo BPM sul territorio.

I tempi di erogazione del TFR a cura dell’INPS differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro con uno spazio temporale che va dai 12 ai 24 mesi. Nel momento in cui si è collocati a riposo, si può avanzare al Banco BPM una istanza per ottenere l’anticipazione del trattamento di fine servizio TFS, secondo le modalità indicate nell’accordo.