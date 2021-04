Polizia Penitenziaria ,date e sede delle prove d’esame del Concorso per il reclutamento di 976 (732 Uomini; 244 Donne) Allievi Agenti ﻿

Dopo i rinvii dei mesi scorsi delle pubblicazzioni delle date e della sede delle prove d’esame del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Le prove si effettueranno dal 24 maggio 2021 a Roma presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” per terminare il 3 giugno , domani 30 aprile , saranno pubblicati sul sito www.giustizia.it i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto della prova d’esame.