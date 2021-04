Rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza /difesa , ecco le cifre , stamattina al via gli incontri per definizione dell’accordo

Come anticipato nei giorni scorsi con i nostri comunicati ,il Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito degli incontri previsti per i rinnovi contrattuali del Comparto Sicurezza e difesa, ha inviato alle Organizzazioni Sindacali il quadro delle risorse economiche Personale non dirigente per il Triennio 2019/2021, la riunione è prevista questa mattina alle ore 10.00, sicuramente saranno richiesti degli accorgimenti da parte delle Organizzzioni Sindacali sia normativi che economici , nei prossimi comunicati vi aggiorneremo sull’andamento dei lavori , ribadiamo come annunciato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta il pronto avvio delle trattative e l’ auspicio di chiudere entro la tornata contrattuale del Comparto sicurezza e /difesa giugno

Per concludere alleghiamo la tabella con le risorse messe a disposizione dal governo , che ripetiamo saranno oggetto di osservazioni per modifiche normative ed economiche