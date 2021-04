Covid, 120 positivi nelle carceri pugliesi: a Bari 24 contagi

Sale a 45 il numero di detenuti contagiati dal Covid nel carcere di Foggia. E’ quanto emerge dal report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, aggiornato al 26 aprile. Rispetto a quattro giorni prima, quando nel penitenziario foggiano i detenuti positivi erano 30, adesso ne sono stati registrati 45, 5 dei quali ricoverati in ospedale. Nello stesso carcere ci sono anche 11 agenti, per complessivi 56 casi Covid.

In totale, nelle carceri pugliesi, il numero dei positivi è di 120 tra detenuti, agenti di Polizia penitenziaria e personale amministrativo. In particolare risultano positivi 80 detenuti, ai quali si aggiungono 32 poliziotti e 8 amministrativi. Oltre Foggia, le carceri pugliesi con più casi sono quelle di Bari con 24 contagi (18 detenuti, 4 agenti e 2 amministrativi), Lecce con 18 contagi (3 detenuti, 12 poliziotti e 3 amministrativi), San Severo con 11 casi (tutti detenuti, due dei quali ricoverati in ospedale).(telebari)