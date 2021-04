Le Fiamme Azzurre a sostegno dello sport paralimpico di base

È stato il primo gruppo sportivo dello Stato ad aver costituito una sezione per atleti paralimpici nel 2007. Oggi le Fiamme Azzurre, espressione della Polizia Penitenziaria, sono il primo gruppo sportivo a stipulare un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali per promuovere e divulgare lo sport paralimpico di base.

L’accordo, firmato nei giorni scorsi dal Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Roberto Tartaglia e dal Presidente della FISPES Sandrino Porru, permetterà ai figli disabili degli appartenenti al Corpo di accedere gratuitamente ai corsi di avviamento allo sport che si terranno a partire da settembre prossimo a Roma, nell’impianto sportivo dell’Amministrazione a Casal del Marmo e presso il Centro di Preparazione Paralimpica della FISPES alle “Tre Fontane”, nel quartiere capitolino dell’EUR.

“Siamo molto soddisfatti dell’intesa sottoscritta”, ha detto Tartaglia. “Lo sport è, a tutti gli effetti, una ‘mission’ fondamentale per l’Amministrazione Penitenziaria. L’importanza dei suoi valori sociali, culturali, educativi e inclusivi permette di migliorare la qualità della vita di persone con disabilità e dei loro familiari, per questo il raggiungimento di questo traguardo ci rende orgogliosi. Lavoreremo ancora con FISPES per realizzare altri importanti progetti in questa direzione”.

Soddisfazione ribadita anche dal Presidente Porru: “Questa nuova partnership formalizza un rapporto collaborativo ormai consolidatosi nel tempo. L’apertura della Scuola di Para-atletica FISPES, avviata presso il Centro di Preparazione paralimpica da qualche anno, inizia ad avere importanti successi e sono certo che, attraverso la collaborazione delle Fiamme Azzurre nel dare vita ad una seconda scuola nella Capitale, riusciremo a dare importanti opportunità a tanti altri bimbi e ragazzi con disabilità. Per questo ringrazio il Responsabile del Gruppo Sportivo, Mariano Salvatore, e il Vice Capo del DAP per la sensibilità e la passione verso la Para-atletica, e per aver creduto insieme a noi a questo importante progetto”.