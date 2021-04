Concorso Polizia penitenziaria ,Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale « Concorsi ed esami » del …

Camera dei Deputati , Seduta del 22 aprile 2021 , interrogazione al Ministro della giustizia dell’Onorevole FERRI, che chiede quali iniziative intenda intraprendere per consentire ai soggetti in graduatoria del Concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 a serie speciale « Concorsi ed esami » del 13 dicembre 2011 n. 98 che prevedeva il reclutamento di 375 allievi del Corpo di polizia penitenziaria di portare a termine le prove psico-attitudinali.

FERRI. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: nella Gazzetta Ufficiale 4 a serie speciale « Concorsi ed esami » del 13 dicembre 2011 n. 98 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 375 allievi del Corpo di polizia penitenziaria nel ruolo maschile riservato ai soli volontari VFP1 che avessero partecipato alla selezione/concorso nell’anno 2012; nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 7 del 15 aprile 2013 è stata pubblicata la graduatoria di merito e, come riportato nel bando, secondo l’articolo 9, punto 9, avrebbero dovuto essere convocati per le successive prove psicoattitudinali i candidati posizionati fino al numero 1400 (uomini) e al numero 350 (donne); nonostante diverse circolari ministeriali e ulteriori provvedimenti favorevoli all’assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie vigenti in essere nel corso degli anni a seguire, l’amministrazione penitenziaria ha continuato a bandire regolar- mente ogni anno dei concorsi per la medesima figura che a volte sono stati annullati a causa di irregolarità o anomalie nella fase iniziale del concorso, quali quiz svelati in anteprima e braccialetti indicativi; la graduatoria di cui sopra è stata prorogata al 31 dicembre 2017 e nello stesso anno sono stati assunti 887 agenti attingendo da altre graduatorie di concorsi più recenti, mentre dalla graduatoria del Corpo di polizia penitenziaria non si è arrivati coprire le 1400 posizioni, fermandosi alla posizione 1253 per la graduatoria maschile, lasciando fuori 147 uomini, e alla posizione 316 per la graduatoria femminile, lasciando fuori 34 donne; non è stato chiarito il criterio con il quale si è deciso di non attingere dalla graduatoria del 2013, lasciando fuori 180 unità e prorogandola al 31 dicembre 2018; nel 2020 è stata data priorità all’assunzione straordinaria tramite lo scorrimento di concorsi banditi tra il 2017 e il 2018, non considerando il concorso di cui sopra né il fatto che nei bandi recenti sono state previste delle quote riservate anche al personale civile; nella legge di bilancio per il 2019 era previsto che la graduatoria di interesse sarebbe rimasta vigente fino al 30 settembre 2019; la legge cosiddetta « salva imprese » pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019 ha previsto un’ulteriore proroga al 30 settembre 2020; tenendo in considerazione anche i limiti di età presenti nei concorsi di categoria viene preclusa la possibilità di partecipare a nuove selezioni, nonostante ormai da sette anni la graduatoria sia rimasta inutilizzata –:

se il Ministro interrogato sia conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda intraprendere per consentire ai soggetti in graduatoria di portare a termine le prove psico-attitudinali, dando la possibilità di bandire un nuovo concorso per la categoria. (5-05832)