Comparto Sicurezza/Difesa convocazione riunione tecnica per la prosecuzione delle procedure negoziali Triennio 2019/2021

Il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10.00 il Ministero della Funzione Pubblica ha invitato le Amministrazioni, le Organizzazioni sindacali del Comparto Sicurezza/Difesa Personale non dirigente per una riunione tecnica per la prosecuzione delle procedure negoziali. triennio 2019/2021.

L’incontro sara’ svolta in videoconferenza