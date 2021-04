Somministrazione vaccini a personale della Polizia Penitenziaria e ai detenuti

Alla luce dell’andamento della campagna vaccinale a favore dei cittadini appartenenti alle categorie prioritarie, sentito il Ministero della Salute la Struttura Commissariale ritiene necessario procedere parallelamente nei confronti del personale della Polizia Penitenziaria e dei detenuti negli istituti penitenziari non ancora sottoposti alla prima somministrazione, al fine di mettere in sicurezza il comparto, tenendo in considerazione anche il personale amministrativo che opera in presenza(governo.it)