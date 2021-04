Muore agente della polizia penitenziaria di 50 anni..

LUTTO in paese. Muore agente della polizia penitenziaria

CARINARO – E’ morto ieri sera Giuseppe Picone, 50 anni, di Carinaro. Era un agente della polizia penitenziaria e lavorava nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Tutti in paese lo ricordano come una brava persona, sempre disponibile e sorridente con tutti. Figlio di Rita e Generoso, dipendente comunale in quiescenza, era cresciuto nel quartiere Starza. Il 50enne lascia tre figlie Rita, Anna e Sophie. Lottava da tempo contro un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E’ lutto e dolore per la comunità di Carinaro e per la polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere.