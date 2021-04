La polizia penitenziaria piange la morte dell’agente..

La polizia penitenziaria di Asti piange la morte dell’agente Matteo De Donno

A spegnere il suo sorriso a soli 28 anni una grave malattia. Il cordoglio del carcere con un picchetto d’onore domattina alle 10

Giovane, sorridente, con una vita davanti. Aveva trovato nell’Astigiano la sua casa e viveva con la fidanzata a Rocchetta Tanaro, ma un destino crudele aveva per lui altri piani.

Una grave malattia in due mesi si è portata via il sorriso di Matteo De Donno, agente della polizia penitenziaria in forza al carcere di Asti, morto ieri sera a soli 28 anni.

Grande il cordoglio espresso da tutto il personale e dirigenti del carcere di Asti, domani nel cortile alle 10 si terrà un picchetto d’onore, i funerali si terranno a Lecce, sua città di origine.(lavocediasti)