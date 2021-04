Polizia penitenziaria rinviene hashish nascosto in un pacco alimenti di un detenuto nel carcere…

Hashish nascosto in un pacco alimenti di un detenuto nel carcere di Terni

Gli agenti della polizia penitenziaria del carcere di Terni hanno rinvenuto, durante apposite perquisizioni, hashish nascosto in un pacco alimenti di un detenuto. La sostanza, in 63 pezzi di varie forme e dimensioni, era stata occultata all’interno di confezioni di carne cruda e formaggi molli, per un totale complessivo di 36 grammi.

“Il pacco in arrivo – informa il comandante Fabio Gallo – era destinato ad un detenuto di origine romana M.M. di 55 anni ristretto per reati legati a delitti contro il patrimonio.

La quantità risulta essere notevole per un luogo come può essere un istituto penitenziario. Sono in corso ulteriori attività investigative di questo Reparto intese ad individuare altre responsabilità” (terninrete.it)