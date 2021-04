La Commissione Affari costituzionali, il 13 aprile, ha avviato l’esame del ddl, trasmesso dalla Camera, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (A.S. 2172). Il 19 aprile, alle 12, scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento è atteso in Assemblea la prossima settimana.