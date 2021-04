In merito al concorso pubblico per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale invece il decreto del 13 Aprile 2021 ridetermina gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. del 5 Maggio 2020.

Inoltre, è stato comunicato che la prova di preselezione, si svolgerà dal 13 luglio 2021 presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, via di Brava, 99.

L’avviso relativo al calendario dettagliato contenente i termini e le modalità di svolgimento della prova di preselezione, la banca dati delle domande che saranno oggetto della prova, nonché la conferma delle date stesse, sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso, a far data dal 18 giugno 2021.

