Rivolta al carcere : 49 detenuti rinviati a giudizio Sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata evasione

Rivolta al carcere della Dozza: 49 detenuti rinviati a giudizio Sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata evasione

Su richiesta del sostituto procuratore, Elena Caruso, 49 detenuti del carcere della Dozza, coinvolti nella rivolta del marzo del 2020, sono accusati, a vario titolo, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e tentata evasione e sono stati rinviati a giudizio. Come riferisce AdnKronos, otto sono ritenuti responsabili di essere stati gli istigatori dei disordini perché “Incitavano i detenuti, non identificati, che hanno distrutto le plafoniere dei neon nel corridoio della sezione 3D” – scrive la Procura – “urlando frasi come ‘Libertà, ora distruggiamo tutto, siete tutti pezzi di m…’.“

Tutti sono accusati anche di distruzione di mobili e altri oggetti e di violenze e aggressioni nei confronti degli agenti di Polizia penitenziaria. Due agenti sono indicati come parti offese per i traumi. Seguendo a ruota Salerno, Modena, Poggio Reale e Foggia, alla Dozza la “miccia” si accese il 9 marzo del 2020, quando erano stati bruciati dei materassi, mentre alcuni detenuti erano riusciti a occupare alcune sezioni della struttura. Alla base delle mobilitazioni, le restrizioni adottate per cercare di evitare la diffusione del Coronavirus. Un 29enne perse la vita. “ (bolognatoday)