Gazzetta Ufficiale numero 29 del 13 aprile 2021 rettifica inerente la modalita’ di svolgimento del concorso..

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 29 del 13 aprile 2021 rettifica inerente la rideterminazione delle modalita’ di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 29 del 13 aprile 2021 rettifica inerente la rideterminazione delle modalita’ di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale