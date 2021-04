Covid-19: rallentano i contagi negli istituti penitenziari

Rallentano i contagi registrati nella comunità penitenziaria nella seconda settimana di aprile. Dopo un mese di rialzi, la curva continua ad abbassarsi, sia tra la popolazione detenuta che tra gli operatori.

Il 12 aprile, data dell’ultimo monitoraggio, si registrano 821 positivi (di cui 787 asintomatici) su un totale di 52.466 effettivamente presenti negli istituti penitenziari: due unità in meno rispetto ai positivi della scorsa settimana, ma in costante diminuzione negli ultimi sei giorni (-76). Ventuno sono invece i detenuti ricoverati presso strutture ospedaliere esterne, mentre salgono in maniera importante a 8.485 i reclusi vaccinati (+2.129 rispetto a sette giorni fa).

Continuano a scendere anche i contagi fra il personale: sono 573 i positivi fra gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria (-110 rispetto alla scorsa settimana), con 12 ricoverati; mentre sono 41 quelli del personale appartenente al comparto delle Funzioni Centrali (-3), tutti degenti presso il proprio domicilio. Sale, ma in misura ridotta, anche il numero del personale avviato alla vaccinazione, che ora conta 15.998 poliziotti penitenziari (+843 in questa settimana) e 1.683 unità fra personale amministrativo e dirigenziale dell’Amministrazione (+126).