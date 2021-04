D-l n. 41/2021: sostegni Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze proseguono l’esame del ddl n. 2144, di conversione del decreto-legge n. 41, in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, avviato il 31 marzo (relatori il sen. Manca per la 5a e la sen. Toffanin per la 6a Commissione). Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 12 aprile.

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19