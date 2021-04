Criticità degli istituti penitenziari di Reggio Emilia, interrogazione …

Camera dei Deputati , seduta del 9 aprile 2021, interrogazione Al Ministro della giustizia degli Onorevoli ROSSI, DELRIO e INCERTI su criticità degli istituti penitenziari di Reggio Emilia

Interrogazione a risposta scritta:

ROSSI, DELRIO e INCERTI. — Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: si apprende che l’istituto penitenziario di Reggio Emilia sarebbe il carcere con la maggiore concentrazione di positivi al COVID-19 in tutta Italia; attualmente si conterebbero infatti circa 119 detenuti contagiati, su 355 presenti a fronte di una capienza regolamentare di 293; si parlerebbe dunque del 14 per cento su un totale di circa 823 detenuti contagiati, ai quali andrebbero aggiunti anche cinque detenuti ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Nuova, oltre ad una ventina di agenti della polizia penitenziaria contagiati dal virus e più di quaranta in isolamento fiduciario; risulta, inoltre, allo stato, essere presente nella struttura una sola sezione da 34 posti destinata ai malati di Covid: attualmente i positivi (seppur asintomatici) sarebbero ristretti nelle celle insieme a detenuti non contagiati; di fronte all’emergenza determinata dal diffondersi dell’epidemia COVID-19 sono stati numerosi gli interventi normativi adottati in via di urgenza volti a contenere il contagio nelle carceri; inoltre il « Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 », elaborato da Ministero della salute, Commissario straordinario per l’emergenza, Istituto superiore di sanità, Agenas e Aifa, adottato con decreto del 12 marzo 2021, nelle « Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID-19 » del 10 marzo 2021, con le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da vaccinare e le priorità, inserisce, tra le categorie prioritarie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche, i servizi penitenziari, comprendendo, dunque, la Polizia penitenziaria, il personale carcerario e i detenuti; il Ministro interrogato ha più volte ribadito, anche in Parlamento, l’importanza e la centralità della piena attuazione del suddetto piano al fine di proteggere in modo efficace l’intera comunità carceraria –:

se non ritenga dunque opportuno far luce sulla situazione di particolare criticità in cui verserebbero gli istituti penitenziari di Reggio Emilia, ed eventualmente quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire la sicurezza e il diritto alla salute dei detenuti, di chi negli istituti penitenziari lavora nonché a tutti coloro che con tale realtà interagiscono, nonché se non ritenga urgente, nell’ambito delle proprie competenze, adottare misure volte a fornire un ulteriore impulso e una maggiore omogeneità sul territorio nazionale al piano vaccinale nelle realtà carcerarie. (4-08856)