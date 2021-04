Gravissimo peggioramento dei contagi da Covid-19 nelle strutture penitenziarie sull’intero territorio pugliese, interrogazione parlamentare

Camera dei Deputati , seduta dell’8 aprile 2021 , interrogazione rivolta al Ministro della giustizia pesentata dall’Onorevole TATEO su quali iniziative da adottare vista la grande difficoltà operative sistema penitenziario pugliese

Interrogazioni a risposta scritta: TATEO. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: da notizie di stampa e dalle note dei sindacati di polizia penitenziaria si apprendono notizie più che allarmanti sul gravissimo peggioramento dei contagi da Covid-19 nelle strutture penitenziarie sull’intero territorio pugliese, mentre le risposte incomplete e parziali che pervengono dal Servizio sanitario nazionale e regionale inducono a prevedere il peggio in una situazione già di per sé esplosiva quale quella del sistema penitenziario; inoltre si aggrava un nuovo focolaio nel carcere di Lecce, con « circa 30 positivi tra operatori e agenti di Polizia penitenziaria » e stando ai dati, aggiornati al primo aprile, contenuti nel report nazionale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nel carcere di Lecce già cinque giorni fa erano stati accertati 25 contagi (7 detenuti e 18 poliziotti) e a San Severo 23 casi (18 detenuti, uno dei quali ricoverato in ospedale, e 5 poliziotti); di conseguenza scaturiscono « forti tensioni nelle carceri in Puglia » per i « nuovi focolai a Lecce e San Severo » e per i quotidiani spostamenti di detenuti (oltre 20 da San Severo a Taranto) da una sede all’altra, che contribuiscono ad incrementare ulteriormente il rischio del diffondersi della pandemia; inoltre, si apprende che, nella casa circondariale di Foggia è stata effettuata una vaccinazione di massa per i circa 450 detenuti, ma non per la polizia penitenziaria che, ad oggi, è ancora in attesa della stessa; appare alquanto surreale questa attesa anche alla luce del focolaio di infezione che si è verificato e che ha visto numerosi agenti in quarantena e in isolamento fiduciario; ai problemi ormai cronici di sovraffollamento e di carenza di adeguato organico, si è aggiunta una minore disponibilità di personale a causa delle assenze per Covid e il personale di turno è sempre più provato da turni estenuanti peggiorati dal sacrosanto e indiscutibile utilizzo dei dispositivi anti-contagio –:

quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro interrogato per essere di ausilio al sistema penitenziario pugliese . (4-08838)