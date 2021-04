﻿Coronavirus, rivolta detenuti , 46 a giudizio

Coronavirus, rivolta detenuti a Rebibbia: 46 a giudizio

Decisione del gup accoglie richieste dei pubblici ministeri

A giudizio 46 detenuti del carcere romano di Rebibbia sotto accusa per i disordini e la rivolta del 9 marzo 2020 nel penitenziario della Capitale quasi in contemporanea con quanto stava accadendo in altre case circondariali come Milano e Palermo. Tutto per le disposizioni legate alle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus. Il processo comincerà il 30 giugno prossimo. I reati contestati vanno, a seconda delle singole posizioni, dal danneggiamento al sequestro di persona, dalla rapina alla devastazione.

Nel novembre scorso per questa vicenda sono state eseguite nove misure cautelari. Altri 4 imputati hanno scelto di usufruire del rito abbreviato. Molti furono i danni in quei giorni. Secondo quanto ricostruito negli dai pubblici ministeri Francesco Cascini ed Eugenio Albamonte, la protesta aveva interessato prima il reparto G11 e poi si è estesa a quasi tutto il carcere. Era stata saccheggiata l’infermeria, la biblioteca e devastati interi settori. Un ispettore della polizia penitenziaria fu oggetto di un pestaggio ed ebbe una prognosi 40 giorni. Roma, 9 apr. (askanews)