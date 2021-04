Camera dei deputati , seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021, Polizia Penitenziaria ordine del Giorno..

Camera dei deputati Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021 ,

in Aula l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (C.2915 A ). Di seguito l’

ordine del giorno n. 9/2915-A/36. del deputato Delmastro Delle Vedove che interviene sul tema degli uomini in divisa e, segnatamente, degli agenti della Polizia penitenziaria .

PRESIDENTE. Il deputato Delmastro Delle Vedove ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2915-A/36.

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Grazie, Presidente. Con il presente ordine del giorno Fratelli d’Italia interviene su un tema che gli è caro, cioè quello degli uomini in divisa e, segnatamente, degli agenti della Polizia penitenziaria all’interno dei nostri istituti carcerari. Partiamo dai fatti gravissimi accaduti fra il 7 e il 9 marzo 2020, un anno fa, allorquando, in piena pandemia, i nostri istituti carcerari furono scossi da rivolte, certamente eterodirette, coordinate per via della sincronia con cui esplosero, per via delle medesime modalità con cui si consumarono, per via delle medesime richieste dei detenuti. Poi la storia si è incaricata di dirci cosa capitò quando il Ministro Bonafede rispose con quello sciagurato provvedimento “Svuotacarceri”, che condusse ai domiciliari centinaia di mafiosi esattamente in quei luoghi dove flagellavano e avevano flagellato intere popolazioni. Di quelle rivolte ricordiamo 20 milioni di danni alle nostre strutture carcerarie, ricordiamo decine e decine di agenti della Polizia penitenziaria feriti, ricordiamo un Ministero balbettante, che aveva ceduto, sostanzialmente, alle rivendicazioni dei detenuti ma, soprattutto, oggi conosciamo e scopriamo decine e decine di azioni giudiziarie ai danni degli agenti della Polizia penitenziaria, e non sappiamo ancora nulla del trattamento nei confronti di quei delinquenti che saccheggiarono i nostri istituti carcerari (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d’Italia). Noi riteniamo che questo sia frutto di una politica di scarsa attenzione nei confronti delle nostre Forze dell’ordine, di scarsa attenzione nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria: uomini e donne abbandonati a loro stessi, uomini e donne che sono stati mortificati proprio in quell’anno per cui, mentre difendevano lo Stato, si sentivano abbandonati dallo Stato, uomini e donne che sono sottoposti allo sdrucciolevole perimetro troppo elastico del reato di tortura, uomini e donne che cercarono di sedare le rivolte in carcere, senza avere un protocollo antisommossa che li avrebbe garantiti nel loro operato; uomini e donne che si accorgono che, quando la politica parla di pianeta carcerario, interloquisce col Garante del detenuto e si pone il problema della riabilitazione, si pone il problema del detenuto, ma non si pone il problema degli agenti di Polizia penitenziaria reclusi con fine pena mai, senza colpa alcuna, sotto organico, senza i mezzi e senza alcuna protezione da parte di questo Stato. E’ uno dei problemi che noi individuiamo e uno dei problemi che sta alla radice di tutto ciò è proprio il DAP. Giacché parliamo di riordino dei Ministeri, noi ci chiediamo se non sia ora finalmente di spezzare il DAP. Il DAP è quel Dottor Jekyll e Mister Hyde che, da una parte, dovrebbe tutelare gli agenti della Polizia penitenziaria e, dall’altra, contestualmente tutelare i detenuti; cioè, con la mano sinistra fare una carezza agli agenti della Polizia penitenziaria e con la mano destra dar loro una sberla perché, invece, è al fianco dei detenuti. Allora, noi ci chiediamo se non sia il caso di dividere il Dipartimento e creare due Dipartimenti distinti, l’uno dedicato al trattamento dei detenuti e l’altro dedicato al corpo di Polizia penitenziaria perché ne sia il difensore strenuo, a prescindere, senza se e senza ma (Applausi del deputato Bond), e perché magari all’interno di quel Dipartimento, a presidio e a tutela dei nostri agenti della Polizia penitenziaria, vi sia – Presidente, che non venga colta come un’offesa – anche il Garante del personale della Polizia penitenziaria (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d’Italia e del deputato Bond) che scriva un libro bianco sulle condizioni della nostra Polizia penitenziaria. Siamo stanchi che esistano sempre e solo i garanti di Caino, perché nessuno deve toccare Caino. Noi vogliamo che anche Abele non sia più toccato, noi vogliamo che anche Abele abbia diritto di cittadinanza in questo emiciclo, noi vogliamo che anche Abele abbia uno che lo difende, noi vogliamo che le nostre Forze dell’ordine, dentro le carceri, non siano più sottoposte a minacce ed estorsioni da parte dei detenuti, che sanno che tramite il Garante del detenuto, da una parte, e…

PRESIDENTE. Concluda. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). …l’abominevole reato di tortura, dall’altra, possono fare ciò che vogliono all’interno delle nostre carceri. Solo in Italia può accadere una cosa del genere. Il Ministero si riorganizzi, dia un segnale agli agenti della Polizia penitenziaria… PRESIDENTE. Grazie…

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). …e dica loro – e termino – che, come loro hanno difeso lo Stato, noi oggi…(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d’Italia e del deputato Bond). PRESIDENTE. Grazie. Il microfono, deputato Delmastro Delle Vedove.(camera.it)