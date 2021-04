Episodi di violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, iniziative da adottare per il miglioramento delle condizioni operative di sicurezza ,…

Camera dei Deputati , interrogazione rivolta al Ministro della Giustizia presentata dall’Onorevole DELMASTRO DELLE VEDOVE in merito agli episodi di violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria di Monza

DELMASTRO DELLE VEDOVE. —

Al Ministro della giustizia. —

Per sapere –

premesso che: nel giro di pochi giorni, nel carcere di Monza, si sono consumati due episodi di violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria; il 29 marzo 2021 un detenuto di nazionalità marocchina, condannato a scontare una pena di considerevole durata in carcere per diversi reati, si è reso autore di una duplice aggressione ai danni di due poliziotti penitenziari con dei pugni in pieno volto; al primo agente è stata causata la rottura del labbro, mentre al secondo è stata spaccata l’arcata sopraciliare. Il personale di polizia penitenziaria a è stato trasportato presso il nosocomio cittadino San Gerardo per le cure del caso con prognosi di 10 giorni; lo stesso soggetto, nei giorni precedenti, aveva aggredito un operatore sanitario ed è stato artefice di numerose minacce, sputi e altri eventi lesivi ai danni del per- sonale di polizia penitenziaria; il 1° aprile 2021 un detenuto di nazionalità nigeriana, condannato a scontare una pena per reati di violenza sessuale, ha aggredito il radiologo dell’ospedale San Gerardo e, successivamente, il personale di polizia penitenziaria intervenuto in soccorso del sanitario; nelle operazioni sono rimasti feriti un vice sovrintendente e un agente scelto della polizia penitenziaria, feriti rispettivamenteuno ad una spalla e l’altro al polso con prognosi di tre e cinque giorni; appare evidente come sia necessario intervenire per garantire la sicurezza ai nostri operatori di polizia penitenziaria, quotidianamente vessati da detenuti che si sentono impuniti e secondo l’interrogante scelleratamente protetti dalle maglie larghe e piene di incongruenze del dispositivo in materia reato di tortura –:

quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle iniziative da adottare per il miglioramento delle condizioni operative di sicurezza per gli agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Monza. (4-08818)