Alto ma al momento sotto controllo il focolaio Covid nel carcere

Ci sono18 agenti di polizia penitenziaria e ben 70 detenuti positivi al tampone

Sempre alto ma al momento sotto controllo il focolaio covid all’interno del carcere di Catanzaro. Secondo quanto dichiarato a LaPresse dalla direttrice Angela Paravati, nella casa circondariale del capoluogo di regione calabrese vi sono 18 agenti di polizia penitenziaria e ben 70 detenuti positivi al tampone.

“I soggetti interessati sono quasi tutti asintomatici – afferma il massimo dirigente della struttura ‘Ugo Caridi‘ – ma tra i detenuti tre sono stati costretti al ricovero in ospedale, uno in terapia intensiva e due nel reparto di malattie infettive. Nei prossimi giorni speriamo di avere i primi negativizzati – continua la Paravati – perché dopo l’evoluzione del focolaio abbiamo operato ulteriori strette ai protocolli, con apprezzabile condivisione da parte dei reclusi.” Ogni giorno nel carcere vengono fatti tamponi a tappeto mentre l’organico della polizia penitenziaria, messo a dura prova dall’improvviso contagio evitato in precedenza, è implementato con l’innesto di unità provenienti da altre strutture carcerarie.

“Una mano decisiva ce l’ha data lo stop a nuovi ingressi – aggiunge la direttrice – i nuovi arrestati in questo periodo sono portati a Vibo, Locri o Paola. In tutto questo devo apprezzare anche l’affiancamento ottimale del personale Asp”.(calabriainforma)