Carcere di Lucera, sotto controllo il focolaio Covid: da 44 a 2 positivi

Ad oggi possiamo affermare che la situazione risulta essere sotto controllo”, ha dichiarato la dottoressa Raffaella Olivieri del Comitato “Io sto con il Lastaria”. “Sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, abbiamo donato centinaia di sistemi di protezione agli operatori del carcere. Una settimana fa l’ultima consegna in ordine di tempo. Abbiamo consegnato agli operatori sanitari della casa circondariale lucerina altri Dpi, tra cui saturimetri e termoscanner, acquistati grazie alla generosità dei lucerini”. L’emergenza di dicembre sembra ormai essere alle spalle grazie agli interventi di urgenza messi in opera dalla dirigenza del carcere. L’Istituto Penitenziario lucerino è stato rimodulato in funzione del Covid e sono state dedicate apposite sezioni ai detenuti positivi al virus. Grazie a questi provvedimenti ad oggi oggi risultano positive soltanto due persone, un poliziotto penitenziario e un detenuto. Il Comitato “Io sto con il Lastaria” ricorda che chiunque fosse interessato a sostenere i successivi acquisti di sistemi di protezione da donare all’ospedale Lastaria può contattare i volontari tramite Facebook o tramite il seguente link https://wa.me/393498272716. .( foggiareporter.it)