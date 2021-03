Droga nelle cuciture di un accappatoio

Aveva usato un nome fittizio per la spedizione. Denunciata dai Carabinieri

17 grammi di hashish nascosti nelle pieghe di un accappatoio. E’ l’ultimo espediente, in ordine di tempo, ideato per spedire droga in carcere. A scoprirlo il personale della polizia penitenziaria di Perugia. Mittente: una ragazza di Termoli; destinatario: il proprio fidanzato recluso nella casa circondariale umbra.

Gli agenti della penitenziaria hanno allertato i Carabinieri di Termoli che hanno avviato le indagini . La ragazza aveva fornito un nome fittizio per la spedizione. E’ stata denunciata per spaccio aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (rainews)