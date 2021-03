Concorso per Vice Sovrintendenti , le ultime novita’

Ieri si e’ tenuta la riunione relativa alla definizione delle procedure e modalità di svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente , c’era attesa tra il personale di Polizia penitenziaria sulle modalita’ di valutazione dei titoli , viste la bozza presentata dall’Amministrazione .

La Segreteria Generale raccolte alcune segnalazioni da parte di personale ha potuto inviare alcuni suggerimenti in ragione delle proprie prerogative, suggerimenti utili alla modifica della bozza del PCD del concorso , di seguito le osservazioni per l’aliquota del 30%:

1) abolire l’articolo 2 – lettera b) sulla pubblicazione dei posti disponibile onde scongiurare una mobilità forzata e non concordata dei vincitori;

2) all’articolo 4 – categoria A) cessare i punteggi relativi ai giudizi di 30+2 e 30+1 la cui attribuzione è eccessivamente discrezionale;

3) all’articolo 4 – categoria B) triplicare ciascun punteggio, fino ad un massimo di punti 15 (e non 5) per ciascun periodo onde valorizzare l’anzianità di servizio;

4) all’articolo 4 – categoria C) attribuire 1 punto alla seguente descrizione: “servizi a diretto contatto con la popolazione detenuta nei reparti detentivi e nel servizio delle traduzioni” con conseguente abolizione della descrizione relativa a “preposto all’interno dei reparti detentivi”;

5) all’articolo 4 – categoria F), fino ad un massimo di punti 12 (e non 16) attribuire 2 punti al diploma di scuola superiore, 4 punti alla laurea triennale ( e non 9) e 6 punti alla laurea magistrale (e non 14)

6) inserimento tra le “specializzazioni” dei corsi relativi a MGA (Metodo Generale Autodifesa) e di guida per le Forze di Polizia organizzati ad Abbasanta (OR).

Il Direttore Generale del Personale Dottor Parisi ha inizialmente ha fornito i dati dei posti previsti per il triennio 2018/2020 che inseriamo di seguito

Anno 2018

Aliquota del 70%: 254 uomini e 16 donne.

Aliquota del 30%: 109 uomini e 7 donne.

Anno 2019

Aliquota del 70%: 1242 uomini e 182 donne.

Aliquota del 30%: 318 uomini e 56 donne.

Anno 2020

Aliquota del 70%: 419 uomini e 42 donne.

Aliquota del 30%: 44 uomini e 4 donne.

A breve seguiranno altri incontri per la definizione del PCD