14 nuovi atleti per le Fiamme Azzurre

La grande famiglia delle Fiamme Azzurre si arricchisce di 14 nuovi atleti. Da qualche giorno si sono uniti al Gruppo Sportivo della Polizia Penitenziaria i vincitori del concorso speciale per atleta bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria lo scorso anno.

Si tratta di Costanza Arpinelli e Alessio Crociani per la disciplina del Triathlon, Flavia Favorni per il Judo, Federico Scussel e Petra Unterholzner per la sezione Sport Invernali, Brayan Lopez e Lorenzo Benati per l’Atletica Leggera, Meshua Marigo per la Canoa, Riccardo Faccani e Alessandro Esposito per il Tiro a Volo, Filippo Armaleo, Dario Remondini e Giorgio Marciano per la Scherma e Federico Poggio per il Nuoto. Ieri mattina, nella sala Minervini del DAP, hanno prestato il previsto giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti al Responsabile del Gruppo Sportivo, Mariano Salvatore.

È stato il Vice Capo del Dipartimento, Roberto Tartaglia, a dare il benvenuto ai neo-assunti e a formulare loro l’augurio di conseguire quei successi sportivi fondamentali prima di tutto per se stessi, per il loro percorso di atleta, ma anche importanti per il prestigio del Corpo della Polizia Penitenziaria.

Prestigio riconosciuto e ribadito ancora una volta dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e dal Segretario Generale, Carlo Mornati, che qualche giorno fa hanno ricevuto al CONI una delegazione delle Fiamme Azzurre guidata da Tartaglia e da Salvatore. Fra i molti temi affrontati, quelli relativi all’implementazione del supporto tecnico di alto livello, le future assunzioni di atleti di interesse nazionale e la maggiore fruibilità degli impianti sportivi di proprietà del Corpo di Polizia Penitenziaria, con conseguente adeguamento degli stessi a standard qualitativi di straordinaria eccellenza.

Malagò ha definito il Gruppo Sportivo “una eccellenza di prim’ordine per lo sport italiano di vertice, con il quale si condividono percorsi strategici in totale sinergia”. Da parte sua il Vice Capo del DAP Tartaglia ha assicurato ai vertici dello sport olimpico italiano che “le Fiamme Azzurre continueranno a profondere il massimo impegno nel solco già tracciato negli anni e finalizzato a contribuire al raggiungimento di straordinari successi sportivi nel mondo”(gNews)