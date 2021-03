Covid-19, al via la vaccinazione del personale di Polizia Penitenziaria , la soddisfazione della segreteria Alsippe

Covid-19, al via la vaccinazione del personale di Polizia Penitenziaria

La soddisfazione della La segreteria locale dell’O.S. Alsippe

Ha avuto, finalmente, inizio la somministrazione del vaccino per il Covid-19 al personale di Polizia Penitenziaria in servizio all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro.

“La segreteria locale dell’O.S. Alsippe, alleanza sindacale di polizia penitenziaria, non può che esser lieta di annunciare il giusto riconoscimento, pur se tardivo, dei diritti dei baschi azzurri in servizio in via Paglia nr. 43 La Polizia Penitenziaria ogni giorno lavora ed opera in contesti delicati e particolari, consapevole di svolgere un ruolo importante ma che raramente trova il giusto tributo e la giusta considerazione nella società”.

“L’ Alsippe, nei giorni scorsi, – si legge nella nota ha agito con tutti gli strumenti sindacali attivabili per tutelare quegli uomini e donne che quotidianamente lavorano, (nel Minorile), per garantire alla società ordine e sicurezza oltre che gli interessi primari riconosciuti nella nostra Costituzione. Tuttavia quella di oggi non è vissuta, né lo deve essere, come una vittoria sindacale o come un successo di parte. È la vittoria di tutti i lavoratori in divisa, senza eccezione alcuna, che finalmente vedono riconosciuto un proprio legittimo diritto. E’ la vittoria della società tutta che vede finalmente garantito un diritto importante per una categoria professionale essenziale per l’ordine costituito”.(catanzaroinforma.it)