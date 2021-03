﻿Covid, focolaio in carcere , 37 agenti penitenziari positivi

Covid, focolaio in carcere a Parma: 37 agenti penitenziari positivi

Sono iniziate le vaccinazioni al personale di polizia penitenziaria, con oltre 260 somministrazioni già fatte

PARMA – Sono 37 gli agenti risultati positivi al covid nel carcere di Parma, dopo gli accertamenti eseguiti. I 37 positivi sono stati registrati tra personale del Gom e della polizia penitenziaria. Per uno è stato necessario il ricovero in ospedale in altra provincia, mentre gli altri sono in hotel covid o al proprio domicilio. Sono iniziate le vaccinazioni al personale di polizia penitenziaria, con oltre 260 somministrazioni già fatte. (cronachedi.it)