Ampliamento della Casa di reclusione di Brescia-Verziano…

Tecnicaer è impegnata nella promozione dello sviluppo di un sistema di edilizia carceraria virtuosa che risponda al tema sulle condizioni del sistema penitenziario nazionale e al problema del sovraffollamento. Fra i progetti seguiti, emblematico in tal senso è quello della Casa di reclusione di Brescia-Verziano, che si pone come obiettivo un ampliamento della capacità ricettiva di 500 posti. Il progetto prevede anche un adeguamento e un efficientamento progettuale per allineare l’intera struttura ai più moderni parametri europei, attraverso un approccio di una “progettazione per la rieducazione”, che prevede un miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita dei detenuti e della socialità, organizzata anche con aree verdi.(facebook.com/tecnicaer)