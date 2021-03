Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22-03-2021

il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. L’entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021

