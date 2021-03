Concorso Polizia penitenziaria , prova d’esame per il reclutamento di 976 allievi agenti rinviate a maggio

Polizia Penitenziaria .Concorso Per Il Reclutamento Di 976 (732 Uomini; 244 Donne) Allievi Agenti , le prove d’esame ancora rinviate

Dopo i rinvii del 12 gennaio scorso, e del 3 febbraio altro rinvio delle prove d’esame del Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 – IV serie speciale, di cui il termine di presentazione delle domande di partecipazione era previsto per il 12 novembre 2020.

Le prove si effettueranno dal 24 maggio 2021 , dal 27 aprile , saranno pubblicate le date, le modalità e il luogo di svolgimento delle prova, sara’ pubblicata anche la banca dati della prova di esame