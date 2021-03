Uniformi ordinarie invernali per il Corpo di polizia penitenziaria, ampliamento della fornitura ﻿

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse Ufficio IX – Gare e contratti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha determinato di dare corso all’ ampliamento della fornitura di 1000 uniformi ordinarie invernali , di seguito tutti i dettagli della fornitura

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IX – Gare e contratti

Prot. n. 6372.ID del 12 marzo 2021

Il Direttore generale

VISTO il contratto rep. n. 5732 stipulato in data 21 luglio 2020 tra questo Ministero – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’impresa l’Impresa Sinergy Group S.r.l Unipersonale con sede legale in Scurelle (TN), relativo alla fornitura di n. 5.000 uniformi ordinarie invernali per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria a (opzione al contratto rep. 5697 del 2019);

VISTA la nota n. 0002709.ID del 04 Febbraio 2021 con la quale l’Ufficio VIII di questa Direzione Generale ha rappresentato l’esigenza di avvalersi della facoltà prevista dall’art.106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e chiedere l’aumento del quinto della fornitura di cui al contratto succitato pari a 1.000 uniformi ordinarie;

VISTE le valutazioni del Responsabile unico del procedimento del 2 Febbraio 2021 in merito all’economicità e all’efficienza dell’aumento del quinto d’obbligo;

CONSIDERATO che il ricorso a tale strumento di approvvigionamento appare preferibile rispetto all’avvio, ex novo, di una procedura di gara in considerazione della necessità di poter disporre, in tempi il più possibile rapidi, di un numero di uniformi variamente attagliate per la sostituzione dei capi usurati del personale del Corpo di polizia penitenziaria e anche per far fronte alle esigenze connesse alle nuove assunzioni di personale;

OSSERVATO che il finanziamento complessivo della spesa derivante dall’acquisto di cui trattasi è stato previsto con risorse presenti sul Capitolo 1673, p.g. 1 del bilancio passivo di questo ministero esercizio finanziario 2021;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n.123 del 30 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,

DETERMINA

di dare corso all’ ampliamento della fornitura di cui al contratto in premessa mediante aumento del quantitativo delle uniformi ordinarie invernali da acquistare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, corrispondente ad Euro 160.190,00, oltre IVA, attraverso la stipula di apposito atto di sottomissione;

Le funzioni di Responsabile unico del procedimento continuano ad essere svolte dal Commissario Coordinatore Giovanni Laudadio, mentre quelle di Direttore dell’esecuzione dal Funzionario Contabile Area III F1 Anna Maria Antonelli.

Al presente provvedimento sia data pubblicità secondo le modalità di legge.

Il Direttore generale

Massimo Parisi