Agente penitenziario in ospedale: “Il vaccino non c’entra, ha un’altra patologia”

Agente in ospedale: “Il vaccino non c’entra, ha un’altra patologia”

Agente in ospedale: “Il vaccino anti-covid non c’entra, ha un’altra patologia”

L’uomo resta ricoverato nell’ospedale di Oristano

Sono buone le condizioni dell’agente penitenziario ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano alcune ore dopo la somministrazione del vaccino contro il covid AstraZeneca. I medici hanno accertato che all’ordine del malessere avvertito dall’uomo, poco più che cinquantenne, in forze nel carcere di Massama, vi è un’altra patologia, per la quale si è reso necessario trattenerlo in ospedale.

Al momento, quindi, viene decisamente esclusa una correlazione con la somministrazione del vaccino contro il covid.

Proprio l’ipotesi di questa correlazione, decisamente negata dai sanitari, aveva generato allarme tra i colleghi dell’agente penitenziario e tra altri operatori delle forze dell’ordine dell’Oristanese vaccinati utilizzando le fiale AstraZeneca.

Allarme alimentato anche del sequestro di un lotto del vaccino da parte delle autorità sanitarie. Ma la vicenda, sostengono i sanitari, nulla ha a che vedere con le condizioni di salute dell’agente penitenziario(sardanews)