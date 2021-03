Al via la vaccinazione del personale di Polizia Penitenziaria in servizio in Campania

Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi con vari comunicati anche in Campania e’ partita la campagna di vaccinazioni per il personale della Polizia penitenziaria

Dopo la registrazione da parte del personale sulla piattaforma allestita dalla Regione Campania riservata alle Forze dell’Ordine, le Direzioni degli istituti penitenziari e dei servizi stanno provvedendo a convocare il personale che ha fatto richiesta , per inviarli presso i siti indicati dalla Regione per le vaccinazioni , nei giorni scorsi e’ toccato al personale in servizio negli istituti di Benevento e Carinola , da domani tocchera’ al personale di Santa Marica Capua Vetere ed Aversa .