Senato , carenza di personale di Polizia penitenziaria ,mancano 300 , richiesta di interventi…

Senato, nella 305ª seduta pubblica di mercoledì 10 marzo 2021 presentata interrogazione del Senatore DE CARLO al Ministro della Giustizia sulla situazione della grave carenza di personale di Polizia penitenziaria nelle case circondariali del Triveneto

DE CARLO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017 due sono stati i provvedimenti ministeriali che hanno rideterminato gli organici del Corpo di Polizia penitenziaria. Con il decreto del 2013, nel Triveneto l’organico di Polizia penitenziaria veniva dimensionato a 2.711 unità, suddivise nei vari ruoli di competenza. Successivamente, con decreto ministeriale 2 ottobre 2017, la dotazione del Triveneto veniva privata di 207 agenti per un totale di 2.504; contemporaneamente nella zona sono stati inaugurati altri istituti detentivi, tra cui la casa circondariale di Rovigo e l’ampliamento dell’istituto di Vicenza, i quali hanno attinto alla dotazione indicata, comportando un ulteriore “alleggerimento” di personale nelle case circondariali preesistenti;

considerato che: parte del personale in carico alla casa circondariale di Padova e alla casa di reclusione di Padova è diversamente impegnato presso il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (36 unità di Polizia penitenziaria), il nucleo traduzioni cittadino (60 unità di Polizia penitenziaria), la centrale operativa regionale (15 unità), sottrazioni a cui mai è seguito un reintegro di unità operative presso i citati istituti, al punto che negli istituti detentivi patavini si ricorre da anni obbligatoriamente al lavoro straordinario di 30- 35 ore mensili per ogni unità operativa e che in totale l’ammanco di personale è valutabile fino a 300 agenti; sono molteplici le problematiche che vanno ad aggiungersi alla carenza di personale (che in proporzione al numero dei detenuti risulta essere

sottostimata di oltre 800 unità): si va a sommarsi anche la questione della provenienza dei detenuti, al 70 per cento di origine straniera, e della natura dei reati commessi, che spesso non permette una civile e serena convivenza fra gli ospiti, ma bensì genera tensioni notevoli; si somma l’annoso problema del sovraffollamento delle carceri che nel caso della casa circondariale di Padova

conta la presenza di 150 detenuti in più del dovuto, 600 detenuti su 450 che la casa potrebbe ospitare, ovvero il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari del Triveneto alla data del 28 febbraio 2021 è di 3.000 soggetti a fronte di una capienza massima regolamentare di 1.907, un terzo in più rispetto alla naturale capienza massima prevista; presso la casa circondariale di Padova è prevista la prossima apertura di un reparto predisposto all’accoglienza di soggetti con problemi psichiatrici, la cui gestione dovrà essere in sinergia con la ASL. Apertura, questa, che comporterà delle difficoltà enormi sia di sanità che di sicurezza, per cui sarà indispensabile garantire un approvvigionamento di personale sufficientemente preparato e in quantità tali da non aggravare ancor più la situazione che è evidentemente già precaria; purtroppo nella zona risulta essere considerevole il numero di suicidi

legati all’attività professionale; negli ultimi 8 anni, ogni 18 mesi circa, si sono registrati 5 suicidi di agenti di Polizia penitenziaria, vittime dello stato di sofferenzadiffuso,si chiede di sapere:

quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende intraprendere per far fronte alla carenza di personale nelle case circondariali del Triveneto, in particolare per il riapprovvigionamento delle 111 unità di personale attualmente impiegato nelle attività del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, del nucleo traduzioni cittadino e della centrale operativa regionale e per il riequilibrio del numero di agenti in proporzione a quello dei detenuti attualmente residenti negli istituti; quali siano le strategie di intervento per scongiurare un ulteriore aggravio di lavoro per il personale della casa circondariale di Padova in relazione all’apertura della sezione psichiatrica.(4-05053)