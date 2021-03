Malessere dopo il vaccino, ricoverato in ospedale per precauzione

Un agente della polizia penitenziaria in servizio a Massama in osservazione al San Martino di Oristano

Un agente della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Massama, è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Oristano dopo aver avvertito un malessere a poche ore dalla somministrazione del vaccino contro il covid.

L’agente ha ricevuto la somministrazione del vaccino AstraZeneca, insieme a diversi colleghi, nell’ambito delle turnazioni previste per le forze dell’ordine. Alcune ore dopo si è sentito male e, a scopo precauzionale, è stato deciso il ricorso alle cure dei medici dell’ospedale.

A quanto si è appreso l’episodio risale alla giornata di giovedì.

Tra il personale del carcere di Massama c’è una certa apprensione e si è in attesa di conoscere l’esito della prognosi assegnata all’agente penitenziario ricoverato.(linkoristano)