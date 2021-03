Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 12-03-2021 la LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021, l’entrata in vigore del provvedimento e’ il 13/03/2021