16 nuovi autobus per la Polizia penitenziaria

La Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha determinato di dare corso alla fornitura di n. 16 autobus per il trasporto di n. 16 detenuti in celle multiple e n. 8 agenti di scorta, oltre il conducente, al prezzo unitario di euro

166.250,75 .

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Prot. n. 5703 del 5 marzo 2021

Il Direttore generale

VISTO il contratto rep. n. 5696 stipulato in data 18 febbraio 2019 tra questo Ministero – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’Impresa Tekne S.r.l. avente ad oggetto la fornitura di n. 16 autobus per il trasporto di n. 16 detenuti in celle multiple e n. 8 agenti di scorta, oltre il conducente, al prezzo unitario di euro 166.250,75 (centosessantaseimiladuecentocinquanta/75) – CIG 75888054440 – CUP J87I8000200001;

VISTA la nota prot. n. 2544. ID del 2 febbraio 2021 con la quale l’Ufficio VIII di questa Direzione generale ha rappresentato l’esigenza di dare corso ad un ampliamento della fornitura pari a n. 3 autobus attraverso l’imposizione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che il ricorso a tale strumento di approvvigionamento appare preferibile rispetto all’avvio, ex novo, di una procedura di gara in considerazione della necessità di integrare, in tempi il più possibile rapidi, il parco automezzi in uso al Corpo di polizia penitenziaria, atteso l’elevato chilometraggio di numerosi mezzi in uso ai Provveditorati, come attestato dall’Ufficio X di questa Direzione generale con nota n. 3905.ID del 16 febbraio 2021;

VISTA la relazione n. 4224.ID del 18 febbraio 2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha evidenziato che i veicoli in argomento, di recente progettazione, risultano allineati alle esigenze dell’Amministrazione sotto un profilo tecnico e congrui sotto il profilo dei costi in relazione al valore di mercato;

OSSERVATO che il finanziamento complessivo della spesa derivante dall’acquisto di cui trattasi è stato previsto con risorse presenti sul Capitolo 7321/01 – residui di lettera “F” esercizio di provenienza 2019 – del Bilancio passivo di questo Ministero;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, più in particolare, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, emanato in attuazione dell’art. 111, comma 1, del Codice dei contratti;

VISTO il d.lgs. n.123 del 30 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,

DETERMINA

di dare corso all’ ampliamento della fornitura di cui al contratto in premessa mediante aumento del quantitativo dei mezzi da acquistare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, corrispondente a n. 3 autobus, per un importo di euro 498.752,25, oltre IVA, attraverso la stipula di apposito atto di sottomissione.

Le funzioni di responsabile unico del procedimento continuano ad essere svolte dall’Ing. Alessandro Iaquilino.

Al presente provvedimento sia data pubblicità secondo le modalità di legge.

Il Direttore generale

Massimo Parisi