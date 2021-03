Sono 63 i positivi al Covid-19 tra detenuti, personale della Polizia Penitenziaria…

Volterra, terminato lo screening a tappeto: “Individuati 63 positivi”

Il sindaco Giacomo Santi assicura: “Crediamo di aver isolato il focolaio nato in carcere”. Istituti scolastici verso la riapertura da lunedì 15 marzo

C’è un cauto ottimismo nelle stanze del Palazzo dei Priori: il focolaio di Coronavirus nato la scorsa settimana in carcere dovrebbe essere finalmente sotto controllo. Il sindaco Giacomo Santi spiega: “Proprio oggi, giovedì 11 marzo, il personale dell’Ufficio Igiene e prevenzione ha terminato lo screening di tutti i soggetti in qualche modo collegati al focolaio”. I positivi scovati dai tamponi molecolari sono complessivamente 63: detenuti, personale della Polizia Penitenziaria, insegnanti che frequentano la scuola carceraria e familiari.

“Alcuni di questi risiedono fuori dal Comune di Volterra – prosegue Santi – il lavoro dell’Azienda sanitaria locale è stato impegnativo, ma fortunatamente l’allarme è rientrato. Rimane altissima l’allerta, perché ormai abbiamo imparato a conoscere il virus: la diffusione può ripartire con la più piccola delle scintille”. Il piano di prevenzione messo in campo dall’Amministrazione, di concerto con le autorità sanitarie e in accordo con la direzione del carcere, prevede il controllo costante degli ospiti della struttura e del personale: “Un giorno vengono sottoposti a tampone i detenuti negativi, il giorno successivo tocca agli agenti di Polizia Penitenziaria – spiega Santi – continueremo fino a che il rischio non sarà abbattuto”



„Sabato 13 marzo scadrà anche l’ordinanza comunale che impone la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. “Anche su questo tema il confronto con le autorità sanitarie è costante – conclude il sindaco Giacomo Santi – al momento ci sono le condizioni per ripristinare la didattica in presenza da lunedì 15 marzo. Ma naturalmente ogni decisione finale dovrà sottostare alle indicazioni regionali e nazionali, che come sappiamo verranno prese a partire da venerdì 12 marzo”“

(pisatoday)