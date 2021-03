Dirigenti Polizia Penitenziaria, nuovo sistema di valutazione

Un nuovo modello di scheda per la valutazione annuale del personale di Polizia Penitenziaria appartenente alla carriera dei funzionari è stato adottato con decreto della Ministra della Giustizia che definisce modalità di compilazione e presentazione, parametri della procedura e criteri per la formulazione del giudizio. Il sistema, che sostituisce integralmente il precedente ed entra in vigore nell’anno in corso, si caratterizza per porre attenzione su tre macro aree –attività svolte, comportamenti organizzativi e risultati conseguiti negli incarichi di carattere straordinario– declinate ognuna in sezioni di specifiche attività, corrispondenti a diversi coefficienti di valutazione.

Il decreto interviene a regolamentare un aspetto rilevante per la piena attuazione dell’art.16 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, dopo la modifica apportata dal decreto legislativo 27 Dicembre 2019, n. 172, dove si afferma che “l’attività dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria è esaminata annualmente, tenendo conto dell’efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerato, in ragione dei compiti inerenti gli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo”.

