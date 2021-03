Altro evento critico, Assistente di Polizia Penitenziaria medicato in infermeria.

Appena qualche giorno fa con una nota alla Direzione della Casa Circondariale di Pavia, la Segreteria Locale Alsippe ha denunciato il ripetersi di eventi critici, che solo grazie alla grande professionalità del personale di Polizia Penitenziaria in servizio non ha portato a gravi pregiudizi per la sicurezza dell’Istituto. Nella serata di ieri come riferiscono i segretari locali, un detenuto straniero ha iniziato ad inveire contro un agente in servizio nel reparto detentivo lanciandogli contro oggetti vari. É invece di questa mattina un ulteriore evento che ha visto un Assistente di Polizia Penitenziaria dover ricorrere alle cure mediche dell’infermeria interna all’Istituto.

Da come si è appreso, pare che, l’assistente stesse provvedendo alla chiusura del detenuto all’interno della propria camera detentiva, quando lo stesso ha sferrato un violento calcio al cancello che riaprendosi ha colpito rovinosamente il nostro collega.

Vogliamo ribadire alla Direzione che il diffondersi di questi comportamenti sta fortemente minando l’incolumità del personale, sollecitiamo pertanto provvedimenti esemplari ed iniziative idonee a prevenire il verificarsi di simili e sempre più frequenti episodi violenti.

Concludiamo porgendo i nostri migliori auguri di pronta guarigione al collega rimasto contuso

