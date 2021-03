Terrorismo, faceva proselitismo nel carcere , scoperto dalla Polizia penitenziaria

Terrorismo, faceva proselitismo nel carcere di Opera: scoperto dagli agenti

Secondo gli inquirenti, l’uomo, 37enne, avrebbe cercato di reclutare nelle file dell’Isis un altro detenuto “al fine di commettere attentati in Siria, Libia ed anche in Italia”

Un uomo, tunisino di 37 anni, si è visto notificare un’ordinanza di custodia cautelare in cella con l’accusa di aver fatto proselitismo quando era nel carcere di Opera e aver cercato di reclutare nelle file dell’Isis un detenuto, suo connazionale, “al fine di commettere attentati in Siria, Libia ed anche in Italia, uccidendo, utilizzando bombe o armi da taglio”. A scoprire l’attività di istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo sono stati gli agenti di polizia penitenziaria del carcere milanese. Il provvedimento, firmato dal gip Anna Magelli su richiesta dei pm Alberto Nobili ed Enrico Pavone, è stato notificato al 37enne nel carcere di Siracusa, dove era stato trasferito.( tg24.sky.it)