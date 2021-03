TERRIBILE INCIDENTE STRADALE: AUTO SI RIBALTA, GRAVISSIMO UN POLIZIOTTO

Esce per lavoro e rimane coinvolto in un terribile incidente stradale: in gravi condizioni un agente della Polizia Penitenziaria

Paura nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 7 bis, dove si è consumato un terribile incidente stradale. Un’auto si è ribaltata all’altezza dell’uscita Frignano della Nola-Villa Literno. Protagonista del drammatico incidente un agente della Polizia Penitenziaria.

L’uomo, 55 anni, stando alle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, era uscito per lavoro quando, per motivi ancora da accertare, è stato vittima del drammatico episodio.

Secondo quanto riporta “Il Meridiano News”, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa (CE).

Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Al momento la prognosi resta riservata.

Le forze dell'ordine si sono recate sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.